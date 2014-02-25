بالفيديو.. لماذا يغتسل هذا الطفل ببول الناقة؟

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر طفلاً اقترب من ناقة وقام يغتسل من بولها.

وأحدث هذا الفيديو ردود أفعال مختلفة، ما بين مؤيد ومعارض على ذلك التصرف، فالمؤيدون استندوا إلى الفوائد الصحية لبول الإبل، وهذا ما ذكرته الأحاديث النبوية، بينما رفض المعارضون أن يقوم هذا الشخص بالاغتسال بهذه الطريقة وبهذه الشراهة الكبيرة.

يأتي ذلك بعدما توصلت الباحثة السعودية، الدكتورة فاتن خورشيد، إلى علاج السرطان ببول الإبل، بعد أن أجرت بحوثاً علمية استمرت أربعة أعوام.

وقالت خورشيد في تصريحات سابقة إن فريقها البحثي استكمل المراحل البحثية والتجارب الكافية، مشيرة إلى أن مجلس أخلاقيات البحث العلمي أجاز الدواء الذي جهز على شكل مرهم وكبسولات.

وعلقت خورشيد على هذا المقطع: "ﻻ أفضل أن يشرب بول الإبل من المصدر مباشرة ﻻحتمال التلوث، فالأفضل فلترته وخلطه بحليب الإبل أو ماء الاغتسال"، مرجحة أن يكون لهذا الشخص تقرحات والتهابات في الفم.

وأكدت "كما أفيدكم بأننا في بداية أبحاثنا قمنا بتحليل أبوال الإبل من عدة مصادر ومدن، ووجدناها صالحة للاستخدام البشري، فهي معقمة وخالية من الكيمياويات الضارة، وخالية من البكتيريا الضارة، بل على العكس فيها بكتيريا نافعة تهاجم أي بكتيريا ضارة، مثل لو خلطت بحليب الإبل تعقمه".