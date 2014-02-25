لنتواءم تعليماً....!!

أجرت بعض الفضائيات لقاءات مع ثلة من طلابنا الدارسين علوم الحاسب..، وتقنية الاتصال..، ونحوها في اليابان...،

كان ذلك متفقا مع زيارة ولي العهد لدول الشرق..، ومنها اليابان..،

لفتني إلى هؤلاء الطلاب ما كان من الثقة الكبيرة التي يتحدث بها هؤلاء الشباب عن إجادتهم اللغة اليابانية،.. وتحصيلهم العلمي بها..، مع تطلعهم لاكتساب الخبرات في جامعات دولة تفوقت في الصناعة، والتقنية..، بل فاقت في برامجها العلمية، والتدريبية، ومناهجها الدراسية، ونظامها التعليمي الدول المتقدمة..

وبات النظام التعليمي في اليابان مصدر ثقة نحو مكاسب..، ونتائج محصلات فائقة في مستوى خريجيها، ومستقبل عناصرها البشرية...

بل في تصنيعها وتقدم اقتصادها..

ما أتمناه من العلاقة بيننا..، وبينهم تلك التي وطدتها الدبلوماسية بوجود ولي العهد هناك، هو أن تتواءم بين مؤسساتنا التعليمية، ومؤسساتهم النظم التعليمية، والمنهج الدراسي، وخططه، وأهم الأهداف فيه تلك التي تعنى بالإنسان ومحصلاته وقدراته ومهاراته من جهة..،

ومن جهة أخرى تعنى بالوسائل، وأساليب وطرائق التنفيذ، والتقويم،...

على الأقل لنكسب خبرة متقدمة مجدية...، ونطمئن إلى مواكبة مع مؤسسات تعليمية نجحت في صناعة مريديها من الدارسين، وزجت للمجتمع عندهم بكفاءات تنتج وتنجز، لا تحلم وتتأمل.



نقلاً عن صحيفة "الجزيرة"