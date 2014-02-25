مكاتب تعقيب تنهي إجراءات محاكمة 271 سجيناً

تمكنت مكاتب تعقيب من إنهاء إجراءات محاكمة 271 سجيناً في المنطقة الشرقية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتتبع تلك المكاتب اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم في المنطقة الشرقية "تراحم"، التي قالت في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء: "إنه تم الانتهاء من ملفات ما يقارب 271 موقوفاً بمختلف قضاياهم في دار الملاحظة والسجون بفروعها السبعة (الدمام، الأحساء، الجبيل، حفر الباطن، الخبر، القطيف، الخفجي) خلال العام الجاري الشهور الثلاثة الأولى منه".

وأكد المدير التنفيذي للجنة في المنطقة الشرقية، الدكتور خالد السبتي أن "تلك المكاتب عملت وفق خطة منظمة لعملها لاختصار مدة إيقاف النزيل إلى الحد الأدنى الممكن عن طريق متابعة سير أوراقه حتى صدور حكم نهائي قطعي بحقه ونقله إلى إحدى الإصلاحيات المخصصة للمحكومين، والتي تتوفر بها كافة برامج الإصلاح والتأهيل وبرامج التعليم والتدريب، حيث هناك زيارات مستمرة يومية وأسبوعية وشهرية بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية، وكان نتاج ذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 1435هـ، إنهاء 271 ملفاً لنزلاء كانوا موقوفين في قضايا مختلفة".

وأضاف: "يشمل ذلك متابعة قضاياهم في كافة الجهات ذات العلاقة، كالمحاكم وجهات القبض والتحقيق والتنفيذ، على أن ينفذ هذه المهام منسوبو اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، شريطة أن يحملوا بطاقات تعريفية تؤكد عملهم لتنفيذ هذا الغرض".

وأشار إلى أن "التعاون مع الجهات ذات العلاقة قائم لتسهيل مهمة منسوبي اللجنة أثناء متابعتهم لسير قضايا النزلاء ومع إدارات سجون المنطقة لاستحداث مكاتب في إصلاحيات تابعة لها ودعمها بما يلزم من إمكانيات، ويستفيد من هذه الخدمة، إضافة إلى نزلاء ونزيلات السجون الأحداث من نزلاء دور الملاحظة الاجتماعية ونزيلات مؤسسات رعاية الفتيات".