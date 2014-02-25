وضع حجر الأساس لحدائق الملك عبدالله يوم الخميس

يضع وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب يوم الخميس المقبل، حجر الأساس لمشروع حدائق الملك عبدالله العالمية في الرياض.

وقد بدأت مرحلة الأعمال الإنشائية لمشروع حدائق الملك عبد الله العالمية بعد الانتهاء فعلياً من المرحلة الأولى التي شملت تهيئة موقع المشروع وتجهيزه وتسويره والذي تبلغ مساحته الإجمالية قرابة 2.5 مليون متر مربع على طريق الرياض - جدة ، ويحتوي على عدد من الحدائق النباتية التي تقسم إلى قسمين أحدهما مغطى بالكامل ويتم التحكم بالكامل في بيئته ويضم هذا القسم المغطى من الحديقة النباتية حديقتين عملاقتين مغلقتين على شكل هلال تبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع أي ما يزيد عن خمسة أضعاف مشروع قبة عدن الشهيرة في بريطانيا.

ويعرض في هذا القسم المغطى النباتات التي كانت موجودة في القرون الماضية بالجزيرة العربية ومراحل تطور أشكالها وخصائصها على مر العصور فيما يشبه متحفا نباتيا وحيوانيا للتعريف بالتاريخ الطبيعي لمنطقة الجزيرة العربية كما يحتوي المشروع على أجزاء أخرى سوف تخصص لإنشاء حدائق ذات بيئات مختلفة مماثلة لما هو موجود في بيئات العالم.

أما الجزء الثاني من الحديقة النباتية فسيكون مفتوحاً ويحتوي على النباتات المختلفة التي تنمو في البيئة المحلية، بالإضافة إلى متحف مفتوح للنباتات وبنك للبذور وحديقة صخرية وأخرى صحراوية وكذلك ركن الحديقة الدولية والذي يحتوي على أنماط مختلفة من الحدائق في جميع قارات العالم وركن للحدائق المائية مثل حديقة الثلج وحديقة الماء وحديقة الأسماك وحديقة الشلالات وعدد من الحدائق المخصصة للأطفال والتي تعزز من قدرتهم على الاكتشاف والمعرفة.

