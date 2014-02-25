وفاة ثلاثة أطفال في حريق بذهبان في جدة

توفي ثلاثة أطفال اليوم، تتراوح أعمارهم من 3 إلى 6 سنوات في حريق شب في أحد المنازل الشعبية بضاحية ذهبان شمال محافظة جدة، وتلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بالمحافظة بلاغا عن الحريق.

وفي الحال تم تحريك فرقة إطفاء وإنقاذ مع تمرير البلاغ للهلال الأحمر، وعند الوصول كانت ألسنة الدخان تتصاعد من نافذة منزل شعبي مكون من دور واحد تم التعامل مع الحالة بفتح النافذة بواسطة فرق الإنقاذ ومباشرة فرقة الإطفاء عمليات إخماد الحريق الذي نشب بإحدى غرف المنزل الشعبي المسقوف بالخشب وأثناء عمليات الإطفاء عثرت فرقة الإنقاذ على ثلاثة أطفال بداخل الغرفة المحترقة بعد أن فارقوا الحياة، وتم إخراجهم ونقلهم عن طريق الجهات المختصة إلى المستشفى.

ومن خلال التحقيقات الأولية التي باشرها قسم التحقيق بإدارة الدفاع المدني بجدة اتضح أن الحريق نشب في مجموعة أثاث وقطع من الإسفنج داخل غرفة كان الأطفال الثلاثة بمفردهم داخلها ولقوا حتفهم جميعا متأثرين بحروق شديدة كما اتضح من خلال التحقيقات أن جميع من لقي حتفه من الأطفال مجهولي الهوية، ومازال التحقيق جاريا.



