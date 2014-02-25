10 أعوام للانتهاء من دراسة الثروة السمكية بـ"الخليج"

أكد مدير قسم الدراسات البحرية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، الدكتور محمد قربان، أن الجامعة ستنفذ مشروعا لدراسة الثروة السمكية في المياه الإقليمية للمملكة بالخليج العربي، وسيستغرق مدة 10 أعوام على الأقل.

وقال في ورقة عمله التي قدمها في منتدى البيئة والبترول التقدمي 2014 المنعقد حالياً في الخبر، إن هذا المشروع سيقدم تصوراً واضحاً مبنياً على إحصاءات ودراسات علمية عن الثروة السمكية من خلال أربع دراسات.

وأضاف: "الدراسة لن تكتمل بالتزامن مع الدراسات الأخرى، لأنها تحتاج إلى وقت أطول، وسنقدم أجزاء من الدراسة يتم تحديثها سنوياً وإعطاء النتائج، بينما ستكتمل المحاور الأخرى في المدة المحددة التي تبلغ أربع سنوات".