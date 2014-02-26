إصابة طالبتين ومعلمة بعد حريق اندلع بمدرسة بنات

اندلع حريق اليوم الأربعاء، بمدرسة الثانوية العاشرة للبنات بحي الفيصلية في عرعر، الأمر الذي تسبب في حالة هلع للطالبات، وقد تواجدت الجهات الأمنية من الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي والدوريات الأمنية بموقع الحدث، ورصدت وجود مدير عام التربية والتعليم، عبدالرحمن القريشي، ومدير الشرطة بالمنطقة اللواء ضيف الله العتيبي، ومتابعتهم للحادث بشكل مباشر.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، مساعد العنزي لـ"العربية.نت"، أن الحادث عبارة عن حريق في مجمع البنات بالفيصلية في عرعر، وقد توجهت الفرقة بقيادة القائد الميداني عبدالله الهذلي، حيث أصيبت طالبتان تم نقلهما إلى مستشفى عرعر، فيما قدمت الخدمات الإسعافية لمعلمة في نفس الموقع، ووضع الحالات بسيطة دون وجود وفيات.

بدوره، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الحدود الشمالية، سطام السلطاني، أنه عند الساعة العاشرة والنصف قامت مديرة الثانوية العاشرة بحي الفيصلية بعرعر بتمرير بلاغ للدفاع المدني على إثر تعليق جرس الإنذار بالمدرسة، وقامت مديرة المدرسة بإخلاء المدرسة في الفناء الداخلي للمدرسة بمتابعة وتوجيه من المساعدة للأمن والسلامة بالإدارة مهدية العنزي.

وأضاف: "نظراً لحالة الخوف لدى الطالبات ورغبة أولياء الأمور المتجمهرين أمام بوابة المدرسة بإخراج الطالبات، تم إخلاء الطالبات للحافلات وللمدرسة الملاصقة للثانوية العاشرة، وعند مباشرة الموقع من فرق الدفاع المدني تبين عدم وجود أي تماس كهربائي أو حريق في المبنى، والخلل في جرس الإنذار فقط، وتواجدت الجهات المختصة من فرق الدفاع المدني والدوريات الأمنية والمرور والهيئة و4 فرق من الهلال الأحمر بقيادة القائد الميداني عبدالله الهذلي، حيث تم نقل 3 حالات من الهلال الأحمر بسبب الخوف من الموقف، و5 حالات أخرى نقلت عن طريق أولياء الأمور لمستشفى عرعر المركزي".