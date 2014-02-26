الأرصاد تطلق "استراتيجية جدة البيئية" لـ 25 عاماً

تطلق الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الاستراتيجية البيئية الشاملة والمنظور المستقبلي لمحافظة جدة للـ 25 سنة المقبلة، وذلك في حفل تعتزم تنظيمه الأحد المقبل بحضور الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبد العزيز الجاسر.

إلى ذلك، أكد الدكتور سعد المحلفي وكيل الرئيس العام لشؤون الأرصاد أن الخطة الاستراتيجية تشمل النواحي البيئية والاجتماعية، وتغطي كافة النواحي من البيئة البحرية والمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي، إلى النفايات وجودة الهواء.

وأوضح أن الهدف الأسمى هو وصول محافظة جدة إلى أن تكون "صديقة للبيئة"، في إطار تنمية مستدامة ومنظور مستقبلي لحياة أفضل، في بيئة نظيفة وصحية للأطفال والشباب والكبار، إضافة إلى الرغبة في الوصول إلى رفع الحس البيئي والمعرفة ونقل وتوطين التقنيات الصديقة للبيئة في المملكة.

