الحكم على 5 سعوديين وباكستاني في قضايا إرهاب

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الأربعاء، أحكاما ابتدائية تقضي بسجن 6 متهمين من 10 أشهر إلى 22 سنة (5 سعوديين وواحد باكستاني) من أصل ثمانية اشتركوا في مجموعة واحدة، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها، انتهاج بعضهم المنهج التكفيري وتكفير ولي أمر المملكة ورجالها، والتخطيط لمحاولة اغتيال أحد رجال الدولة، والتنسيق لخروج الشباب لمواطن الفتن لأجل المشاركة بالقتال فيها واقتناع أحدهم بأن الخروج للقتال في مواطن الفتنة فرض عين دون إذن ولي الأمر ثم رجوعه عن ذلك وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن.

وكانت المحكمة قد أصدرت أمس حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بتنسيقه للراغبين في الذهاب لمواطن الفتنة للقتال فيها وخروجه لمواطن القتال بدون إذن ولي الأمر وبجواز سفر مزور بناءً على بطاقة شخصية مزورة والتحاقه بمعسكرات تنظيم القاعدة وتدربه على مختلف الأسلحة وتلقيه دروساً نظرية عن المتفجرات وعلمه حينما كان هناك بعزم أفراد التنظيم القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة وموافقته على ذلك ولقائه عددا من المطلوبين واستعداده للقيام بعمليات انتحارية وإيوائه بمنزله في المملكة لاثنين من المطلوبين هاربين من سجن الملز ونقلهم بسيارته ومعهم أسلحتهم الرشاشة التي يقصد بها الإخلال بالأمن وهروبه مع مطلوبين من رجال الأمن أثناء مداهمتهم لهم وتستره على ذلك كله، وقضت بسجنه 15 سنة.

