الشرطة تفك شفرة جثث المزرعة وتقبض على الجناة

فكت شرطة منطقة الشرقية، شفرة الجثث الخمس التي تم العثور عليها في إحدى المزارع في القطيف، والتي تبين أنها تعود إلى خمسة وافدين آسيويين، وتمكنت من القبض على الجناة وهم ثلاثة مواطنين.

وقالت الشرطة في بيان لها إنه :"إلحاقاً للبيان الصادر يوم الجمعة ١٤٣٥/٤/٧هـ عن العثور على جثتين مجهولتين في إحدى المزارع بمدينة صفوى بمحافظة القطيف وما ألحق به من العثور على ثلاث جثث أخرى بعد مواصلة البحث بذات الموقع. ولما لهذه القضية من أهمية بالغه لتعدد الضحايا وجسامة الجرم وفرادة الأسلوب الإجرامي وتقادم عمر اكتشاف الجريمة المرجح بتجاوزه لأربع سنوات، وجه مدير شرطة المنطقة الشرقية بتشكيل فريق عمل يشرف عليه مدير شرطة محافظة القطيف. ترأس فريق العمل مدير إدارة شؤون الأمن بشرطة محافظة القطيف ويساعده مدير مركز شرطة صفوى. وأجرى فريق العمل المختص تحقيقات وتحريات موسعة خلال الأيام الماضية طالت العديد من المشتبه بهم من الوافدين والمواطنين".

وأضاف البيان: "وبتظافر الجهود المبذولة بشكل احترافي في هذه القضية تم الكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد هوية المجني عليهم وهم خمسة وافدين آسيويين ذكور في العقد الثالث والرابع من العمر، كما تم التوصل الى المتورطين في مقتل المجني عليهم واستيفاء إجراءات الاستدلال الجنائي للقضية وتوجيه الاتهام إليهم، حيث تبين أن الجناة ثلاثة مواطنين في العقد الثالث والرابع من العمر أحدهم على علاقة بالمجني عليهم تمثلت في مشاركتهم في تصنيع وترويج الخمور تم القبض عليه وإيقافه فيما وُجد زميلاه الآخران موقوفان على ذمة قضايا أخرى. ويشرع فريق العمل المختص حاليا لاستيفاء الإجراءات اللازمة لتقديمهم للقضاء".

