العوامية.. بعض مما يجب قوله

منذ أربع سنوات كان لي موعد مع المنطقة الشرقية كطالبٍ مقيم بها.. كُنت مثل أي سمكة حجازية لا تؤمن إلا بشط البحر الأحمر منزلاً ومكانا،

عانقت الخليج سريعاً وتآلفت مع ملوحته، ووجدتني أتناسى الحجاز وأهله، ولكني لم أنساه.

يمتاز أهل المنطقة الشرقية بكرمهم ويسر معشرهم، سواءً كانوا سنةً أو شيعة أو من حاضرة الدمام أو من أبناء الأحساء أو من حواري الخبر، فالطيبة عملة شرقاوية.

والمجتمع الشرقاوي محب للحياة والفن والأدب، إذ تنصهر فيه الفوارق بين أبناء الشمال والجنوب والغرب ويعلو صوت المودة في الشرقية فوق كل صوت، والجميع متساو، ولا فرق إلا بالتقوى.

ولكن أي مجتمعٍ يتغلغل فيه الإرهاب وتنخر قوائمه الطائفية يتهاوى سريعاً وتنفصل الروابط بين أبناء مجتمعه مهما كانت قوية، وهذا ما لا يريده (الشرقاويون) جميعاً بسنتهم وشيعتهم، فبسواعد سنية وشيعية كانت تبحر مراكب الصيد سابقاً، وبعمق مودتهم نسجوا ثقافة هذه المنطقة العزيزة على الجميع.

ولكن للأسف في الأيام القليلة الماضية أدمى متطرفون خاصرة الوطن عامةً والشرقية على وجه الخصوص إذ نفث الإرهاب سُمه في بلدةٍ صغيرة على شط الخليج تدعى العوامية مستهدفاً بفوضاه مراكز الشرطة والمباني الحكومية مثيراً القلق والخوف في قلوب الناس والعاملين هناك، ومما يحزن القلب أكثر سقوط بعض رجال الأمن كقتلى وبعضهم الآخر كمصابين برصاصٍ إرهابي مقيت، ولكن لم نر حراكاً من ذوي العقل والفكر والوسطية من عقلاء القطيف، إذ التزم كثيرٌ منهم الصمت ولم يدينوا أو يستنكروا هذا الإرهاب ولو بكلمة. كلمة يا أهل القطيف يامن تقدمون مصلحة الوطن واسمه على كل شيء، وعلى ما يبدو لا حياة لمن تنادي!

وقد يكون الوقت فاتني كي أدعو لجلسة تفاهم وتبادل للآراء بشأن ما يحدث في العوامية، لأن الدم له حرمة إذا أُريق لا تعني الحوارات والنقاشات بعده شيئاً، بل تكون خيبة على من يدعو لها ويرى فيها حلاً للأزمة القائمة، ولا أدعو للعنف كعلاج أيضاً وإنما مخرجنا من هذه المعضلة هو أن يخرج العقلاء وأصحاب الرأي والكلمة فيهم ويقف الجميع في صف نبذ الإرهاب ويسارعوا بالتعاون وتسليم أولئك الجناة لعدالة القانون

والعين تدمع لكون القاتل والمقتول أبناء وطنٍ واحد، فمن المستفيد إزاء ما يحدث في العوامية؟! ومن يقف محرضاً ومغرراً بهؤلاء الشباب وزاجاً بهم في مواجهات دموية مهلكة للأرواح ومخربة للممتلكات وباعثة للرعب في قلوب الناس؟!

كثيرة هي التساؤلات والأجوبة قليلة، ومن يسمع ليس كمن يرى، وخبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش والشك طريق لليقين. لكن في هذه الأزمة دعوا شكوكم جانباً وراقبوا من بعيد، عساها تنتهي!

كاتب سعودي