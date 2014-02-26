قتل أبناءه وزوجته في جدة وسلّم نفسه في مكة

علمت "العربية نت" من مصادرها أن رجلا من بورما (جمهورية اتحاد ميانمار)، سلم نفسه لشرطة الحرم بمكة المكرمة مساء أمس، بعد قتله 4 من أبنائه وزوجته في جدة بحي كيلو 14 وأنه جاري تسليمه للجهات الأمنية في جدة، فيما فتحت الأجهزة تحقيقا في هذه الحادثة الشنيعة.

من جهة أخرى أكد الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم الدكتور عاطي القرشي تسليم مقيم في الـ (40 من عمره) نفسه لشرطة الحرم المكي، بعد قتله زوجته وبناته الأربع، حيث تم التحفظ عليه لإكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة، وذلك بمتابعة من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبد العزيز الصولي.

وقال القرشي في بيان صحافي تسلمت "العربية.نت" نسخة منه إن مركز المنتزهات في شرطة جدة تلقى بلاغاً صباح اليوم الأربعاء من غرفة عمليات الأمن، بعد تلقيهم اتصالاً هاتفياً من كفيل الجاني (مواطن خمسيني)، أفاد بأن مكفوله أبلغه بقتل أسرته في منزله جنوبي جدة.

وزاد المقدم القرشي : "فور تلقي البلاغ انتقل المختصين من شرطة المنتزهات والجهات ذات العلاقة للموقع، وبعد إجراء المعاينة الأولية وجدت الزوجة وبناتها متوفين إثر طعنات بآلة حادة، وبعد الاستجواب الأولي مع الجاني اتضح بأنه يعاني من اعتلالات نفسية، واعترف بقتله زوجته الأربعينية وبناته الأربع اللاتي تتراوح أعمارهن بين العام والخمسة أعوام".

