تخبئة 200 غرام حشيش داخل "بطيخ"

كشف الناطق الإعلامي لمديرية حرس الحدود بجازان العميد عبدالله بن محفوظ أنه "في الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم، وأثناء قيام رجال حرس الحدود بتفتيش المسافرين المغادرين من جيزان إلى فرسان عبر المكتب السياحي بمدينة جيزان تم الاشتباه في شخص ومرافقه "يحملان الجنسية السعودية"، يحمل أحدهما فاكهة الحبحب ( بطيخ)".

وأضاف: "تم أخذ الفاكهة وإزالة اللاصق الذي عليها وقد وجد كيس مخفي بداخل (الحبحب) فتم إخراجه وقد تبين أنه قطعة حشيش تزن 200 غرام تقريبا، وتم ضبط الشخصين وما بحوزتهما وسيتم اتخاذ اللازم حيالهما حسب النظام.

