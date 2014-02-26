شابان يستغلان حاجة فتيات إلى الوظائف بفضحهن

استغل شابان في منطقة نجران، حاجة بعض الفتيات إلى الوظائف، بفضحهن عبر نشر صورهن.

وتعود التفاصيل، بحسب ما يرويها المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تركي القحطاني، إلى أن الشابين يطلبان من الفتيات صورهن ومعلومات عنهن لأجل حصولهن على وظائف بحجة وضع تلك الصور في استمارات طلب العمل.

وأضاف: "بعد حصولهما على الصور يقومان بتهديدهن بنشرها في حال لم تخرج صاحبتها معهما، بنوع من الابتزاز".

وأوضح القحطاني: "بعد التحري وجمع المعلومات اللازمة من قبل الهيئة تم القبض عليهما متلبسين، فوجدت معهما مجموعة من صور النساء، وتم إحالتهما إلى الجهات المختصة".