فتاة تدخل في علاقة غرامية مع شاب فهددها بنشر صورها

تدخلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإنقاذ فتاة عانت من الابتزاز لمدة عامين. وقال المتحدث الرسمي لفرع الهيئة في منطقة القصيم عبدالله المنصور، إن هذه الفتاة كانت مع علاقة بشاب عبر الإنترنت، وأوهما الحب ومن ثم طلب الزواج منها بعد أن أقنعها بضرورة إرسال صورتها له من أجل النظرة الشرعية.

وأضاف: "لكنه تمادى وطلب مقابلتها، فوافقت، والتقط لها صوراً ثم بدأ بابتزازها فساومها على عرضها، وكلما طلبت منه التقدم لخطبتها والزواج منها لم يجب طلبها بل ذهب الى أبعد من ذلك بأن طلب، منها أن تبقى على علاقة معه بل هددها إن هي عزمت على الزواج بشخص آخر أن ينشر صورها التي بحوزته".

وأوضح المنصور أن الهيئة تلقت شكوى خطية من الفتاة تؤكد فيها تعرضها للابتزاز من شاب في العقد الثالث من العمر وبمجرد التأكد من صحة الشكوى تم وفق الإجراءات النظامية المتبعة القبض على ذلك الشاب وإحالته لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقة".

وأكد المنصور على ضرورة توعية كل فتاة بأن لا تقيم علاقات محرمة سواء عبر شبكة الإنترنت أو غيرها، وعليها أن لا تنجرف خلف وهم الوعد بالزواج الكاذب فمن يريد الزواج فله طرقه الشرعية التي يعرفها الجميع، واختتم المنصور تصريحه قائلا "وفي حال تعرضت أي فتاة لحالة مثل هذه الحالة فعليها أن لا تساير المبتز بل عليها مباشرة إبلاغ الهيئة أو إحدى الجهات المختصة لإنقاذها من مغبة الابتزاز وويلاته".

