معاقبة صيدلي حقن مريضة بإبرة خلف الكاونتر

قررت وزارة الصحة معاقبة مالك صيدلية في الرياض بمبلغ 30 ألف ريال وإغلاقها لمدة 60 يوماً، إثر ضبط عدد من المخالفات لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، وإحالة الصيدلي للجنة الممارسين الصحيين لإصدار العقوبة المناسبة بحقه.

وتضمنت المخالفات، بحسب بيان الوزارة، اليوم الأربعاء، قيام الصيدلي بحقن مريضة بإبرة فيتامين داخل الصيدلية خلف الكاونتر، وحقن مريض سكر بالأنسولين داخل الصيدلية، ووجود جهاز فحص سكر والقلم اللوحي الخاص بالفحص ومسحات طبية مستعملة، وحقن المرضى داخل الصيدلية بدواء يدعي أنه تطعيم ضد الإنفلونزا، وهو عبارة عن 10 حبات يتم بيعها للمرضى وحقنهم بها، ويتم التخلص من الحقن بالحاوية العادية، ووجود ثلاث شنط لأجهزة السكر مفتوحة خاصة ببعض المرضى، إضافة إلى وجود عينات لمضادات حيوية ومكملات غذائية داخل كيس على أرفف المستودع وبالدرج، وكذلك وجود جهاز لقياس ضغط الدم مستعمل، ووجود مقياس لدرجة الحرارة مستعمل أيضاً.