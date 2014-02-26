3 سعوديين وسوري يهربون مخدرات بقيمة 49 مليون ريال

كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن تمكن ثلاثة سعوديين وسوري من تهريب مخدرات إلى جدة بقيمة 49 مليون ريال. وقالت المديرية في بيان لها، اليوم الأربعاء: "إنه بناء على ما توفر للجهات المختصة من معلومات عن تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى المملكة باستخدام أساليب محترفة ووصولها إلى محافظة جدة، فقد تم تكليف فرقة أمنية من رجال مكافحة المخدرات للتحري عن المواد المهربة ومتابعتها ورصد موقعها وتحديد المتورطين فيها".

وأضاف البيان: "تمكنت الفرقة من تحديد موقع المواد المهربة والتعرف إلى العناصر المتورطة في تهريبها واستقبالها، حيث تم إخضاعهم للمتابعة الأمنية ومداهمتهم عند شروعهم في استخراج المواد المخدرة والقبض عليهم، وعددهم 4 أشخاص، بينهم 3 سعوديون وشخص سوري الجنسية، كما تم ضبط المواد المخدرة في حوزتهم، واتضح أنها مكونة من 1.058.148 قرص إمفيتامين تم إخفاؤها في تجاويف طاولات ضيافة بلاستيكية، وتقدر قيمتها السوقية بـ49.732.956 ريال".