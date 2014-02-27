أصيل أبو بكر يروي حقيقة صورة أعلنت وفاة والده

روى الفنان أصيل أبو بكر حقيقة صورة والده الفنان أبوبكر سالم، وهو في المستشفى التي تداولها المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي ليل أمس، وتم التعليق عليها بأنها قبل لحظات من وفاته. إذ أكد أنها حقيقية لكنها قبل عام عندما أجرى عملية قلب مفتوح.

ونفى لـ"العربية.نت" شائعة وفاته، وأنه متواجد حالياً في العاصمة الرياض وبصحة جيدة، وقريباً سيكون له حفل تكريم في قطر وعمان وباريس جراء ما قدمه من أعمال فنية.

واستغرب أصيل من الذين يقومون بنشر الشائعات السيئة. مطالبا أولئك بالاهتمام بالأخبار السعيدة ونشرها والبعد عن أذية الناس.

وكشف عن قرب صدور ألبومه الجديد بعد انقطاع دام خمس سنوات عن الساحة، وسيتعاون في هذا الألبوم مع أسماء جديدة إضافة الى أخرى قد تعاون معها سابقا وحققت أعمالهم نجاحا كبيرا مثل نواف عبدالله ملحن أغنية الخبر.

