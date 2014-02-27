بالفيديو.. وضع حجر أساس أكبر حديقة بالعالم في الرياض

وضع وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع حدائق الملك عبدالله العالمية في حي نمار، غرب الرياض، والتي تقام على مساحة تزيد على 2.5 مليون متر مربع وتشتمل على أنماط للحدائق العالمية في جميع قارات العالم إضافة الى حدائق طبيعية وعلمية وحدائق طيور وفراشات وأخرى مائية على أنغام الصوت والضوء.

وأوضح الأمير منصور أن حدائق الملك عبدالله العالمية تعتبر أكبر حديقة في العالم وتضاهي حديقة كيو قاردن بثلاثة أضعاف المساحة.

وأشار إلى أن حدائق الملك عبدالله العالمية سوف تكون جاهزة لاستقبال الزوار خلال عام ٢٠١٧، وفقاً للخطة المعتمدة لجميع مراحل التنفيذ. موضحاً أن من أهم مميزات المشروع أنه يعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة من الشمس والرياح بالإضافة الى أنظمة متطورة للريّ.