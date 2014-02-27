جدة.. تحذير من أعمال اللحام وأهمية مراقبة العمل

حذر مدير الدفاع المدني بمحافظة جدة العميد سالم بن مرزوق المطرفي كافة أصحاب المنشآت من توخي الحذر عند القيام بأعمال اللحام وأهمية مراقبة العمل وإبعاد المواد القابلة للاحتراق عن تلك الأعمال وتوفير وسائل إطفاء قريبة للحد من هذا السبب الذي يؤدي إلى حوادث مؤسفة وحفاظا على الأرواح والممتلكات.

وأكد في نفس الوقت ذاته أن دوريات المسح الوقائي سوف ترصد أي حالات مخالفة قد تتسبب في الحوادث وقال المطرفي إنه نظراً لما أظهرته حملات السلامة الميدانية والنتائج التي سجلت من خلال مؤشرات أسباب حوادث الحريق بالمستودعات والمصانع والأنشطة التجارية والتي تشير إلى أن بعضها ناجم عن أعمال اللحام لفك القطع الحديدية أو تركيبها مما تتساقط معه قطع مشتعلة على مواد قابلة للاشتعال.