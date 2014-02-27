ضبط شابين قتلا مسناً في محافظة الليث

قبضت شرطة محافظة الليث (180 كيلومتراً جنوب مكة المكرمة) على مواطنين شقيقين في عقدهما الثاني، إبان قتلهما مسناً في الـ60 من عمره مساء أمس في المحافظة.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة في بيان للناطق الإعلامي باسمها المقدم الدكتور عطية القرشي، حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، أن الجهات الأمنية في شرطة محافظة الليث تسلمت بلاغاً من مواطن في الثالثة من مساء أمس الأربعاء، يفيد بوجود شخص متوفى وملقى بجانب مركبته جنوبي المحافظة.

وبين المقدم القرشي أن "المختصين من شرطة الليث والجهات ذات العلاقة انتقلوا إلى الموقع، وبعد المعاينة الأولية لمسرح الحادث، اتضح أن الجثة تعود لمواطن في الــ 60 من عمره، مصاباً بطلقات نارية في الصدر واليد اليسرى، وفارق على إثرها الحياة، وتم التحفظ على الجثة ونقلها للمستشفى، بغية الكشف عليها من قبل الطب الشرعي".

وأكد الناطق الإعلامي أنه تم القبض على المتهمين في فترة زمنية قياسية، واتضح أن الجانيين، بحسب أقوالهما الأولية، اعترفا بجريمتهما، التي أرجعاها إلى خلافات سابقة مع المجني عليه، وتم تحريز الآثار والسلاح المستخدم في الجريمة، وإحالة الجانيين لجهة الاختصاص، لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية.