ضجيج السكوت

• الكذبة كذبة.. ألبسها شعارات البراءة.. أجلسها على مقعد الفضيلة.. تتلاشى.. أسكنها الأسوار والحصون.. خذها إلى حيث الشهود.. تمت.. صفق لها دهرًا.. تظل بلا حصانة إلا على شفاه البُلهاء.. وألسنة الذين تعوّدوها.

• المكانة والمكان.. الأولى تمنحك المكان الأجمل والأروع والأشرف إذا جاءت إليك لصدقك.. تمضي معك غير مكترثة بالمكان.. المكان لا يصنع المكانة.. ولا يضيف إليك إلا ذاكرتك.. المكانة تمنحك المكان.. ولا تسقط بقرار رسمي.

• (أنته في بلادي.. تقتل أولادي!).. النشيد الروحي لكل أب.. لكل أم.. فقدت أو فقد.. للكبار والكبيرات.. آباء وأمهات.. نشيد وآذان وجرس.. وشهود الموت للأسف هم أنفسهم شهود الكذبة.. الموت ليس مغادرة الدنيا.. كثيرون أحياء أموات، والأكثر هم الأموات الأحياء.. أنشدي يا سيدتي.

• تيس ذو حسب ونسَب.. اسمه برقان.. قادر على تلقيح (200) معزة سنويًّا.. رفض كاتبنا «أبو الجعافر» قبوله حتى لا يطلق عليه (امرؤ التيس).. ثم تغضبون من بعض الشعوب التي تستخف بنا.. ارفعوا قيمة (ابن آدم) أولًا لأنه قادم لا محالة.

ورزقي على الله



نقلاً عن صحيفة "مكة"