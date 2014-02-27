عبث الأطفال من مسببات نشوب نصف مليون حريق

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني أن عبث الأطفال أحد مسببات نشوب نحو نصف مليون حريق تقريباً في السعودية. وقالت المديرية في بيان لها، اليوم الخميس، إن عبث الأطفال أحد المسببات في نشوب الحرائق خلال العام الهجري الماضي، بنحو نصف مليون حريق تقريباً.

وقال الناطق الرسمي للمديرية العقيد عبدالله الحارثي إن عبث الأطفال في الدرجة الثانية من أهم العوامل الرئيسية لنشوب الحرائق العام الماضي، إذ إن التماس الكهربائي في الدرجة الأولى.

وأضاف وشملت الأسباب كذلك توهج المصادر الحرارية البطيئة، واحتراق مواقد الغاز أو السولار وتسرب مواد بترولية، إضافة إلى حوادث شبه جنائية.

وأشار إلى أن إجمالي الخسائر المالية الناجمة عن حوادث الحريق خلال العام 1434هـ بأكثر من 211 مليون ريال مقابل ما يزيد عن 131 مليون ريال خلال العام 1433 ليصل إجمالي الخسائر المالية للحرائق إلى أكثر 342 مليون ريال في عامين فقط.

وأوضح أن عدد الوفيات في حوادث الحريق خلال العامين الماضيين بلغ 285 وفاة بالإضافة إلى أكثر من 3870 مصابا بينهم عدد من رجال الدفاع المدني الذين تعرضوا للإصابة خلال مباشرتهم لقرابة 89500 حريق على مدى العامين الماضيين.

وكشف أن منطقة مكة المكرمة جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد حوادث الحريق التي باشرتها فرق الإطفاء خلال العام 1434، والتي وصل عددها في جميع مدن ومحافظات المنطقة إلى 15087 حادثا، تليها المنطقة الشرقية بعدد 7316 حادث حريق، ثم منطقة الرياض بما يزيد عن 7130 حادثا.

وتأتى في المرتبة التالية منطقة المدينة المنورة بعدد 2993 حادث حريق، ثم منطقة القصيم بعدد 2585 حادثا، بينما بلغ عدد حوادث الحريق في منطقة جازان 2261 حادثا، تليها منطقة تبوك بعدد 1822 حادثا، ثم منطقة الجوف بما يقرب من 1600 حادث حريق، ثم منطقة حائل بعدد 1171 حريقا، ثم منطقة نجران بعدد 1045 حادث حريق.