فندق 5 نجوم لعشاق الصحراء تم إنشاؤه في شهرين

قد يبدو الأمر صعباً نظرياً إلا أن بلدية محافظة العلا، وبجهود ذاتية، بدأت بفكرة على طاولة اجتماع ذات صباح سرعان ما تحولت خلال شهرين إلى واقع ملموس احتضنته كثبان رملية محاطة بجبال تقع شمال شرق العلا، أطلق عليه مسمى "منتجع شادن السياحي".

من جهته أوضح المهندس محمد الحويطي، رئيس بلدية محافظة العلا، أن البلدية قامت بوضع التصورات الأولية لتنفيذ 40 وحدة سكنية، بتصميم بيئي مشابه للخيام أو ما يعرف ببيت الشعر بعد دراسة المشاريع المماثلة والوقوف على الطبيعة وزيارة منتجع الثمامة الصحراوي بمنطقة الرياض والتنسيق والاجتماع بالمختصين بالهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض للاستفادة من التجارب والخبرات في مثل هذا المجال.

وأضاف أن العناصر التي يتكون منها المشروع في مرحلته الأولى حالياً قد أنجزت جميعها كإنشاء (8) وحدات فندقية بملحقاتها مجهزة بأعلى مستوى من الأثاث وبكافة ما يحتاجه النزيل، وكذلك إنشاء ممرات وطرق خلال الكثبان الرملية وتمديد شبكة خدمات وبنية تحتية متكاملة.

بدوره أكد مدير إدارة المشاريع ببلدية العلا المهندس بدر العنزي أن منتجع شادن السياحي يقع على مساحة 300 ألف متر مربع، وأنه أصبح جاهزاً لاستقبال مرتاديه ممن يعشقون البيئة الصحراوية ومكوناتها التي تتميز بها محافظة العلا, لافتاً إلى أنهم عاقدون العزم على إنشاء مشاريع مستقبلية تحمل نفس الفكرة بمجموع مساحات لا تقل عن 5 ملايين متر مربع، موزعة على مناطق مختلفة بالمحافظة ليتم تجهيزها للاستثمار السياحي.