لوحات السيارات تهزم الفن التشكيلي في جدة

السعوديون مهووسون بالمزادات ساعون للتميز، حقيقة تؤكدها رغبتهم في إقامة مزاد للوحات سيارات ذات أرقام مميزة، بعد أن تجاوزوا مزادات العقار، والخردة، والإبل، ومخططات أحياء سكنية على ورق لم يتحول بعضها إلى واقع رغم مضي عشرات السنين .

أخفق السعوديون في تأسيس سوق للوحات الفن التشكيلي، فاختاروا الانجراف إلى لوحات السيارات "وجود كلمة لوحة ههنا لا يعني أن حالة فنية موجودة"، لكن هوس الأرقام المميزة قد يكون سر ذلك بعد أن خفت وهج أرقام الجوالات المميزة، هي بدورها عاشت مواسم مزادات أدارتها وسوقت لها شركات الاتصالات .

كان مثيراً للأسئلة جلوس حسابات بنكية كبيرة على كراسي في مزاد علني توقع شيكات قابلة للصرف الفوري تفوق قيمتها نصف مليون ريال سعودي، مقابل حيازة لوحة توضع على سيارة ذات قيمة أقل، تماماً كأن تلبس فتاة متوسطة الجمال عقداً من ألماس يفوقها جمالاً، وبينما كان ثمن اللوحة رقم (ح ر ب ١١١) ستمائة وخمسين ألف ريال، فإن فناناً تشكيلياً سعودياً لا يستطيع إقناع ذات رجالات المزاد بشراء لوحاته بمبالغ أقل بكثير .

كان وجود بدلات ورتب عسكرية تابعة للمرور السعودي كافياً جداً للتأكيد على شرعية المزاد، وأنه خارج إطار الأسواق السوداء، بينما كثافة الحضور ووسائل الإعلام يؤكد أن إعلاناً في الصحف السعودية تكفل بإشهار النداء ومؤد إلى تصاعد رقم المزايدة على لوحة (ح ر ب ١١١) من مائة ألف ريال إلى ستمائة وخمسين ألف ريال، لم يكن السر في (ح ر ب) لأننا مجتمع مسالم نتجنب ويلات الحرب، كما أن لوحات أخرى تحمل ذات الأحرف مع أرقام تم بيعها بأرقام أقل من عشرة آلاف ريال، إذن السر في (111)، مما يحدد أن هوس السعوديين رقمي .

يصعب وصف لوحات السيارات بكونها أصولاً استثمارية قابلة للرهن، وبينما السيارة قابلة للتوريث فإن لوحتها تتبعها، وقد يكتفي الشاري بتحويل كل صفاته واسمه إلى (ذاك اللي سيارته رقمها كذا)، وكأنه سئم من عبور شوارع مدينته على سيارته الفاخرة دون أن تلتف الأعناق له، وقد يأتي حين من دهر يكتب أحدهم في سيرته الذاتية، أو مواصفاته كعريس حيازته لوحة سيارة ذات رقم مميز .

تتكون لوحة السيارة من معدن غير ثمين، حديد خفيف جداً، أو "ألومنيوم مرن" بمساحة صغيرة تكفي لأن يتوسدها أحدهم أثناء نومه، ورغم أن (ح ر ب) حققت رقماً قياسياً نتيجة اقترانها بالرقم (١١١) فإن لوحات سيارات تحمل حروف أسماء بنات أكثر طلباً (أ م ل) مثلاً، أو مها، أو سمر، وكل (ما كان ثلاثي حروف)، خاصة إذا اقترن بتاريخ ميلاد، أو زواج. وربما عاشق مجنون يسعى الآن للبحث عن لوحة (ر و ح ١..) للتأكيد على أن روحه متعلقة بفتاة واحدة يعشق روحها .

بات للوحات السيارات قاموسها الخاص، ورمزيتها رسائل محبة وعشق، في حين يصارع رجال لغايات في أنفسهم لحيازة لوحات تحمل إشارات للقوة منها (ن م ر) أو (أ س د)، وفي هذه الحالة لا يهم الرقم المقترن به، لأن الصفة تكفي وتلغي الرقم، في حين تجنبت إدارة المرور في السعودية إصدار لوحات ذات أحرف تؤدي إلى كلمات لها معانٍ مخلة بالأدب، أو جارحة للحياء، وهي مهمة صعبة نتيجة تعدد اللهجات.