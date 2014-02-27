يمنيون حاولوا إدخال نحو طن من الحشيش إلى السعودية

كشفت مديرية حرس الحدود عن إحباطها محاولة تهريب 701 كيلوغرام من الحشيش عبر السواحل الغربية للسعودية.

وقالت المديرية في بيان لها، اليوم الخميس: "إنه في مساء يوم الأحد الموافق 1435/4/23 هـ، تمكن حرس الحدود بقطاع الرويس بمكة المكرمة، من إحباط محاولة تهريب سبعمائة وواحد كيلوغرام (701) من مادة الحشيش المخدر عبر السواحل الغربية للمملكة".

وأضافت أنه "تم رصد قارب عند دخوله المياه الإقليمية السعودية، ومتابعته أثناء توجهه إلى الشاطئ، وضبطه والمواد المخدرة التي كانت منقولة في (18) كيسا، كما تم القبض على المتورطين في تهريبها واستقبالها وعددهم (4) أربعة أشخاص ينتمون للجنسية اليمنية. وتم إحالة المتهمين في هذه الجريمة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية".