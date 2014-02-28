تأهيل 48 زوجة بجدة في القيادة الأسرية

أهّلت جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بمحافظة جدة، 24 سيدة خلال مشاركتهن بدورة القيادة الأسرية الناجحة، كما زودت الجمعية 24 سيدة أخرى بفنون التعامل بين الزوجين، حيث تناولت دورة القيادة الأسرية الناجحة التي قدمتها المدربة فاطمة موسى العمري محاور القيادة صفات وعلامات وصراع الأدوار بين الأزواج والحقوق والواجبات الأسرية والمرأة القيادية، فيما تناولت دورة فنون التعامل بين الزوجين التي قدمتها المدربة سرى الجندي طبيعة الإنسان الأصلية وكيفية التغلب عليها والحياة الزوجية وحاجتها للتأمل والوسائل المهمة للحياة السعيدة.

يذكر أن جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بمحافظة جدة تسعى للمحافظة على كيان الأسرة والتقليل من نسب الطلاق بالتعاون مع المحاكم الشرعية والدوائر الأمنية من خلال التوجيه والتوعية في أمور الأسرة وبناء علاقاتها من خلال أنشطة وأقسام متعددة تقدم العديد من الدورات والمحاضرات والاستشارات الأسرية (6716655)، واضعة نصب عينيها رسالة سامية، وهي "تحقيق سعادة الأسرة واستقرارها بالتوعية والإصلاح"، ولمزيد من المعلومات زيارة موقع الجمعية "بوابة المودة": (www.almawaddah .net).

