تالا الرومي.. العشرينية التي تبحث عن "أمان صحي"

ظل حلم أن تبتكر شيئا مفيدا ذات يوم يراودها منذ الصغر، وفي سن مبكرة خلف هذا الحلم العديد من الأشياء المحطمة والأجهزة التي توقفت عن العمل في المنزل، ولكن والديها وجدا فيها موهبة وإصرارا وأشياء تريد أن تبصر النور فساعداها.

وكان الدعم الأسري أول ما دفع تالا طارق الرومي 18 عاما الطالبة في "الثانوية التسعون" بجدة إلى الأمام وفتح أمامها أبواب التعرف على الموهبة والإبداع في عمر مبكر.

وبعد سنوات من العمل غير الممنهج والخطوات الفردية وجدت تالا ضالتها في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" عندما اطلعت على رسالة وأهداف المؤسسة، وعلمت أنها تقدم الدعم والرعاية للموهوبين والموهوبات من أبناء الوطن ممن هم في مثل حالتها.

ظلت تالا تسير في طريقها وتتحين الفرص لإظهار موهبتها وصقل قدراتها، حتى جاء اليوم الذي علمت فيه أن "موهبة" تنظم سنويا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مسابقة علمية تحت اسم الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع" للموهوبين والموهوبات في التعليم العام، وأن المسابقة تتضمن مسارين، الأول للبحث العلمي والثاني للابتكار.

لم تتوان تالا الرومي عن البحث والتنقيب عن أهداف وشروط الأولمبياد، لتجد في النهاية أن كل الشروط تنطبق عليها، وكان مشروعها أو بالأحرى حلمها جاهزا للمنافسة، فسارعت بالتسجيل على موقع موهبة بمشروع "انتقال بأمان - Steps With Care".. ولم تسعها الفرحة عند إبلاغها بترشيح مشروعها لتصفيات المرحلة الأولى من أولمبياد إبداع في مسار الابتكار على مستوى 45 إدارة تعليمية.

بدأ المسير في رحلة إبداع، وبدأت ملامح الحلم في التكون ومقدمات النجاح في الظهور، تقول تالا: "تأهلت أولا من تصفيات مدارس الوسط بجدة، ثم تجاوزت تصفيات جدة، وتصفيات منطقة مكة المكرمة وأخيرا والحمد لله توجت الرحلة في التصفيات النهائية بحصولي على جائزة المركز الثاني على مستوى المملكة في أولمبياد إبداع ٢٠١٣".

فترة الأولمبياد في مراحله الثلاث على مستوى الإدارات التعليمية، والمناطق التعليمية ومن ثم التصفيات النهائية كانت بالنسبة لتالا فترة من أمتع مراحل حياتها ولحظات سعادتها: "كانت الرحلة رائعة غنية بالمعرفة، كونت صداقات أعتز بها، وأشكر الجهود المبذولة من كل شخص ساهم في بناء صرح إبداع".

ولم تنس تالا أن تتحدث عن مشروعها وكيف يعمل فقد كان فاتحة خير عليها: "(انتقال بأمان) عبارة عن جهاز ينظف ويعقم حاجز الأيدي في السلالم الكهربائية، وهدفه جعلها آمنة فعلا للحد من انتقال الأمراض، بجانب رفع الوعي والمستوى الصحي وسلامة الأفراد".

الفكرة لا شك رائعة ولكن كيف يعمل الابتكار تجيب تالا: "يقوم جهاز (انتقال بأمان) بتعقيم حاجز الأيدي بالسلالم الكهربائية عند مرور الحاجز داخله اعتمادا على الجاذبية الأرضية وذلك بوضعه مائلا".

ابتكار تالا الرومي يحتوي مكونين، داخليا وخارجيا، فمن الداخل يتكون من كيس بثقوب يحوي المعقم (ديتول)، تلتف حوله ممسحة إسفنجية تزيل الأوساخ الموجودة على حاجز الأيدي في السلم الكهربائي وتجفيفه، أما من الخارج فيغطي الجهاز غلاف بلاستيكي قوي، يوجد في نهايتيه موصلان لاصقان يثبتان الجهاز على زجاج السلم دون خدشه أو إحداث أي ضرر.

تطمح تالا في تطوير جهاز انتقال بأمان، وتحدوها آمال عريضة في تسويقه محليا ودوليا ليكون منتجا سعوديا ذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وإسهاما متواضعا منها في دعم تحول المملكة نحو الاقتصاد المعرفي.