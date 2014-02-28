تخريج الدفعة السادسة لبرنامج رواد مستقبل "السعودية"

احتفت الخطوط الجوية العربية السعودية وشركة دي سي غارندر للتدريب مساء أمس الخميس في لندن بتخريج 22 متدربًا يمثلون الدفعة السادسة من برنامج رواد المستقبل.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة تضمن كلمات عن ما يتيحه برنامج رواد المستقبل للمتدربين من فرصة الاطلاع والتدريب على أحدث التقنيات والبرامج والخطط المعمول بها في قطاع صناعة الطيران.

وأشارت إلى النظرة المستقبلية للخطوط السعودية في قطاع الطيران المدني من خلال بناء جيل متمكن من كل الجوانب التشغيلية والمعرفية والمالية لهذا القطاع.

وأشاد مساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للخدمات المشتركة الدكتور عمر بن عبد الله الجفري بما حققه البرنامج منذ بدايته عبر استقطاب خريجي البكالوريوس والماجستير.

وأوضح في تصريحات صحافية أن البرنامج يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للخطوط الجوية العربية السعودية التي تولي اهتماماً كبيرًا في مجال إعداد وتأهيل الكوادر البشرية في عدد من المجالات مثل المجالات التشغيلية والإدارية والتقنية.

