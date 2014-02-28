حوار وطني يوصي بسن تنظيم ضد العنصرية

اختتم اليوم في محافظة جدة اللقاء الثامن للخطاب الثقافي السعودي للحوار حول "التصنيفات الفكرية وأثرها على الوحدة الوطنية"، بمشاركة 65 مشاركاً ومشاركة, الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني, وذلك بفندق الانتركوتننتال.

وتلا نائب الأمين العام للمركز الدكتور فهد بن سلطان السلطان توصيات اللقاء وقال: استمراراً لبرنامج مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمناقشة قضايا الخطاب الثقافي السعودي، التي خصص منها اللقاء الثالث بمحافظة جدة واللقاء السابع بمدينة الرياض عن التصنيفات الفكرية تحديدا، فقد عقد المركز لقاءه الحواري الفكري الثامن بعنوان: "التصنيفات الفكرية وأثرها على الوحدة الوطنية"، بحضور نخبة من المهتمين بالشأن الفكري والوطني ، ناقشوا من خلال محاور اللقاء الآتية التصنيفات الفكرية بين السلبية والإيجابية, ودوافع التصنيفات الفكرية ومحركاتها, وانعكاسات التصنيفات الفكرية على السِّلم الاجتماعي والوحدة الوطنية, وكيف نعزز وحدتنا الوطنية في إطار التنوع الفكري في مجتمعنا السعودي.

وأشار إلى أن آراء المشاركين والمشاركات أكدت على أن المملكة مجتمع متنوع، وهذا عنصر قوة ودعم للوحدة الوطنية التي هي مطلب الجميع، وأن كل ما يعزز تنامي لحمتها مطلوب ومرغوب وكل ما يهددها مرفوض، كما أن الحراك الثقافي والفكري للمجتمع السعودي هو ظاهرة صحية وانعكاس لثراء وتنوع مكوناته طالما أنه محكوم بالضوابط الأخلاقية الدينية والوطنية التي تحترم التنوع ولا تنتقص من آراء وأفكار أي مواطن أو مواطنة.

وأوضح السلطان أن أبرز ما توصل إليه هذا اللقاء هو تصحيح المسار وتصويب المفاهيم التي اختلط فيها الصواب بضده لكي لا تسفر هذه التصنيفات إلى تكوين تكتلات وتحزبات يبغض بعضها بعضاً بما قد يقود لا سمح الله إلى التصادم بين أبناء المجتمع الواحد الذي يشكل خطراً على مصالح الوطن والمواطنين, وعبّر المشاركون والمشاركات عن عدم ارتياحهم مما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي من تراشقات واتهامات تصل إلى لغة غير مقبولة بين مختلف أطياف ومكونات المجتمع السعودي، وأكدوا على أن تهذيب لغة الحوار عبر هذه الوسائل هو مسؤولية أسرية تربوية إعلامية مجتمعية مشتركة، مع التوصية بسن تنظيم يقنن إجراءات جزائية ضد الكراهية والعنصرية.



