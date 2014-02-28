كثرة المصورين تقطع خطبة الجمعة في المسجد النبوي

قطع إمام وخطيب المسجد النبوي علي الحذيفي، خطبة الجمعة، وتوجه بالحديث لعدد من المصلين أمام المنبر الذين قاموا بتسجيل الخطبة عبر أجهزة الجوال، مطالباً إياهم بعدم الانشغال أثناء الخطبة، مشيراً إلى أنه قد يكون سبباً في إبطال الصلاة.

وقال في مقدمة الخطبة الأولى "يا من يصوّر لا تؤذِ الناس بالتصوير، حافظ على الجمعة، من اشتغل بهذا تبطل صلاته"، كما تحث الشريعة الإسلامية على الإنصات في خطبة الجمعة وعدم الالتفات لغيرها.

من جانبه قال الشيخ أحمد المنصوري، المتحدث باسم رئاسة المسجد النبوي لـ "العربية.نت" إن الرئاسة من دورها التوجيه لكافة الزائرين والمصلين في المسجد النبوي بعدم التصوير أو الانشغال عن العبادة من خلال اللوحات الإرشادية وأعضاء لجنة التوجيه والإرشاد المتواجدين بانتظام في أروقة وساحات المسجد، كما كثفت اللجنة من رسائلها الإرشادية عبر وسائل الإعلام من خلال عروض قصيرة ومباشرة على قنوات تلفزيونية وإذاعية متعددة.