الصورة تتكلم

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الجمعة 27 ربيع الثاني 1435 هـ - 28 فبراير 2014
الجمعة 27 ربيع الثاني 1435 هـ - 28 فبراير 2014
الجمعة 27 ربيع الثاني 1435 هـ - 28 فبراير 2014
الجمعة 27 ربيع الثاني 1435 هـ - 28 فبراير 2014
الجمعة 27 ربيع الثاني 1435 هـ - 28 فبراير 2014
الجمعة 27 ربيع الثاني 1435 هـ - 28 فبراير 2014
الجمعة 27 ربيع الثاني 1435 هـ - 28 فبراير 2014
الجمعة 27 ربيع الثاني 1435 هـ - 28 فبراير 2014
الجمعة 27 ربيع الثاني 1435 هـ - 28 فبراير 2014
الجمعة 27 ربيع الثاني 1435 هـ - 28 فبراير 2014
الجمعة 27 ربيع الثاني 1435 هـ - 28 فبراير 2014
الجمعة 27 ربيع الثاني 1435 هـ - 28 فبراير 2014

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