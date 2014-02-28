الصحة العالمية: الإبل ليست مصدر "كورونا" بالسعودية

ينتظر أن تعقد وزارة الصحة السعودية اجتماعاً مع ممثلين لمنظمة الصحة العالمية، الأسبوع المقبل، في الرياض، تناقش فيه إجراء دراسات بحثية تتعلق بأسباب انتقال فايروس كورونا، واحتمالية أن يكون للإبل أو حيوانات أخرى دور في انتقال المرض إلى الإنسان في السعودية.

وقال الدكتور علاء العلوان، مدير منظمة الصحة العالمية لـ"العربية.نت"، الحديث عن ارتباط الإبل بكورونا، وأنه السبب في انتقال المرض إلى الإنسان غير دقيق، حتى الآن لا توجد دراسات حقيقية وعلمية حول الموضوع، لكنها مجرد توقعات".

وأضاف: "ثبت أن أعداداً من الإبل تحمل الفايروس، لكن نحن نتساءل: هل تسببت في نقل المرض إلى الإنسان أم أن هناك حيوانات أخرى وأسباباً أخرى لا نعرفها هي من أدت لتفشي المرض بشكل محدود في السعودية؟".

وكان باحثون أميركيون بمعية سعوديين قالوا في دراسة نشرت قبل يومين إن 74% من الإبل في السعودية تحمل فايروس كورونا، لكن الدراسة لم تشر صراحة إلى احتمالية تورط الإبل في نقل المرض إلى الإنسان، لكنها شكلت مخاوف بين صفوف المتعاملين والمربين للإبل.

وخلال العقدين الأخيرين، ارتبطت أمراض عدة بحيوانات قبل أن تتفشى بشكل مهول في أنحاء متفرقة من العالم، مثل مرض جنون البقر الذي كان باكورة الفايروسات الحيوانية المنتقلة إلى البشر، تبع ذلك فايروس ارس، ثم إنفلونزا الخنازير التي انطلقت شرارتها الأولى من خنزير يعيش في المكسيك.