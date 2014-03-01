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الأمير سلمان بن عبدالعزيز يصل إلى جزر المالديف

السبت 28 ربيع الثاني 1435 هـ - 01 مارس 2014
السبت 28 ربيع الثاني 1435 هـ - 01 مارس 2014
السبت 28 ربيع الثاني 1435 هـ - 01 مارس 2014
السبت 28 ربيع الثاني 1435 هـ - 01 مارس 2014
السبت 28 ربيع الثاني 1435 هـ - 01 مارس 2014

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