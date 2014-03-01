التباس العلاقة

إن ماهية الإنسان وفق، ابن سينا: بمعزل عن الجسم والغير والعالم، على عكس ابن رشد الذي ربط الآنية رباطاً وثيقاً بالغير والعالم.

لقد بيّن العصر الحديث أهمية العلاقة بين الإنسان ومجتمعه ومن ثم بالعالم ككل، وإن القدرة على التأقلم تعتمد بالدرجة الأولى على الثقافة الاجتماعية، وعلى الطابع المكتسب من الطبيعة البشرية والسلوك الإرادي والواعي.

وقد اعتبر الأطباء النفسيون الأنانية نزعة تمحورت حول عشق الذات، وصور مثالية فردية راغبة في الاستحواذ على كل شيء حولها دون وعي.

وانعكس ذلك جلياً على بناء الأسرة والمجتمع، مما أدي إلى زعزعة الأدوار، وارتفاع مؤشر نسبة الطلاق حيث يعتبر دليلاً واضحاً على الخلل الذي انتاب معنى القيمة والود والتفاهم والتضحية من أجل الآخر، أما السلطة التي تهيمن على المرأة والطفل فلن تكون سوى سلطة ظالمة، تميل إلى التعسف ولا تنظم الأشياء كما ينبغي، ولا نجد إلا فحوى فارغة تحيط بالقيم التي تحرر الذات من المجهود السلبي إلى الإيجابي وتسعى إلى نجاح في بناء العلاقات بدلاً من أن تعيد توازن نتائجها إلى التراجع.

فمن الملاحظ أن عمق المشكلة يكمن في هذا الخلاف، وتعارض كيانات الأشخاص الذين تجمعهم حياة واحدة مختلفة، وخشية متذبذبة تسود أفعالهم، ورغبة الهروب تشحذ في أعماقهم خططاً مستقبلية، وفي قلوبهم حزناً دفيناً من الأحداث الخفية وعدم المساواة في الحقوق والواجبات، وأزمة تدخل في منحى الهيمنة، -الهيمنة كشفت للمجتمع الفوقية والتعالي السلبي - والعنف الأسري والعنف داخل أروقة المدارس، فالصراع بين الوعي بالذات والوعي بالآخر حسب «هيغل»، هو صراع من أجل حياة متفردة في غياب الآخر، أو دمار بلا معنى يؤدي إلى موت وخراب.

إن نزوع الإنسان إلى التجاوزات، والخروج عن الضوابط السلوكية، ما هو إلا ترجمة للصراعات الداخلية والمكتظة في الصدور، وعقدة الانغلاق إحدى أهم حالات العنف الجذري والمتطرف، بحيث لا يفصح الفرد عما يريد بل يتعمد المراوغة في كل شيْء، ويظل داخل الذات المغلقة، وصور من تعسف قاتمة تعكس رهاناً مظلماً متبايناً، يفرض إرادته لكي يستعمر معنى الحياة.

ولو بحثنا في تاريخ الإنسان عبر التاريخ لوجدناه معقداً جداً، ومساحة ظلام شاسعة تفوق مساحة الضوء، فلا ينبغي أن نكرر، أن العنف حالة طبيعية عبر الحقب الزمنية، بل هو شكل شرس ضد الإنسانية، والرواية الشهيرة «ألف ليلة وليلة» التي تجلت فيه شهرزاد وكانت هي تلك البطلة التي روضت غرائز مجرم يستعد للقتل، إلى مستمع جيد ينتظر كل ليلة حكاية، وأرغمت التمرد بكل ما تملك من سلطة وثقافة وخيال وهدوء، فنسجت من الكلمات سهاماً تستقر في روح ذلك المجرم القاتل، وعولت كثيراً على الحوار رغم الخوف، وأوقفت ذلك العبث فكان انتصاراً عظيماً، أتاح إمكانية التفكير في تنوع المطالب، وتحديد الأدوار، وتوزيع المهام، لكي تخفض نسبة الدوافع العدوانية إلى وفاق، يدعو الجميع إلى التعايش، ويحقق غاية السلام الذاتي، وسلامة العلاقات ين أفراد الأسرة والمجتمع.

ويدرك الجميع أن العلاقات الإنسانية والاجتماعية متى ما قامت على الحق والعدالة، فإن الترابط هو الشكل المشروع، وإن المساهمة الفعالة تكمن في الاقتراب من الموضوعية والانحياز إلى التنازلات المنطقية التي تضيف نجاحاً في العلاقات، وتبتكر وسائل للدفاع عن الحياة الأسرية التي تنقذ أسس الأخلاق العقلية من الأنانية والذات السلطوية، وأزمة الهوية الثابتة والمنغلقة، فالغيرية من الفضائل التي تجبر الإنسان على الإحسان، كما يقول السوسيولوجي الفرنسي إدغار موران، (إن الإنسان في النهاية كائن عاقل وواهم، سحري أسطوري شعري ونثري، مستهلك ومنتج، ملحد ومتدين، فردي وجماعي، خصوصي وكوني).



نقلاً عن صحيفة "الرياض"