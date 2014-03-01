التعشير.. فلكلور حجازي ولون غائب عن الجنادرية

على وقع قرع الطبول يعزفون للعين سيمفونية من النجوم تتلألأ في ساحة الاحتفالات والأعراس، قبائل الحجاز وضواحيها يقدمون في مناسباتهم فلكلوراً شعبياً أشبه ما يكون في ساحة الحرب، دوي انفجارات وأدخنة تتصاعد وشرار يضيء أرجاء المكان.

وفي جولة لـ"العربية" وصف رئيس فرقة عسكر البارود للتعشير عبدالعزيز القارحي الهذلي أن "التعشير عرض شعبي يحتاج إلى مهارة ولياقة ورشاقة وتدريب، حيث يقوم العارض بإطلاق الطلقات النارية عبر بندقيته المقمع أو ما يطلق عليها البعض القداحي أو أبو فتيل، وأثناء الوثب في الفضاء ينبغي على العارض ألا ينحني من جسمه سوى حركات الركبتين وأسفل الجذع أثناء القفزة، ثم يوجه فوهة بندقيته باتجاه الأرض بكلتا يديه، وبسرعة خاطفة يقوم بالضغط على الزناد لخروج صوت مدو وإضاءة البارود من تحت قدميه".

وأضاف الهذلي "نحن نُخضع صغار السن للتدريب المكثف منذ صغرهم وتعليمهم كيفية حمل السلاح واستخدامه في المناسبات والأفراح".

وحول الأخطار المحتملة جراء هذا الاستعراض قال الهذلي "لا توجد أخطار تذكر غير أنه لابد أن يكون العارض يقظاً وحذراً عند خروج البارود، وأن يكون متدرباً على حمل السلاح، كما أن صيانة السلاح وتنظيفه باستمرار لها دور كبير أيضاً.

وفيما يخص البارود المستخدم في البندقية القداحي أشار مرزوق الهذلي أحد أفراد الفرقة إلى أنه "ذخيرة غير حية تصنع محلياً تتكون من أشجار العُشر والراك والملح وخلطها ببعضها وحرقها حتى تصبح جاهزة للمعشر أثناء تأديته الفلكلور الشعبي.

وتابع مرزوق "فرقة عسكر البارود للتعشير تتقاضى ولله الحمد في الحفلة الواحدة 12 ألف ريال تزيد وتنقص حسب المناسبات والأوقات، والفرقة تتكون من 13 شابا متدرباً جيداً لخوض الاستعراض والأيام المقبلة سوف نضخ كوادر جديدة تحت التدريب لنصل بعدد الفرقة لـ30 فردا .

من جانبها التقت العربية بالعريس يزيد الجحدلي، الذي قال إن "هذه الألوان الفلكلورية الشعبية من التعشير والمزمار تكاد لا تجدها غائبة في مناسباتنا وأفراحنا، وهناك الرديح، وهو عبارة عن طيران ودفوف فهذه الفنون تعتبر زينة المناسبة لكي تضفي أجواء ممتعة على الحاضرين.