سعودي يقتحم جامعة ومعه 900 ألف ريال

اقتحم سعودي، ظهر اليوم السبت، مبنى جامعة الحدود الشمالية في مدينة عرعر. وقال مدير العلاقات بالجامعة الدكتور مفضي الشراري إنه في تمام الساعة 12 ظهراً، اقتحم مواطن حرم المدينة الجامعية بالسيارة التي يقودها وهي من نوع جيب.

وأضاف: "حاول حراس الأمن ملاحقته ومعرفة سبب دخوله إلا أنه هرب، ما دعاهم إلى إغلاق بوابة الجامعة، والاتصال على دوريات الأمن التي تمكنت من القبض عليه داخل المدينة الجامعية، عند الساعة الواحدة ظهراً تقريباً".

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" إنه تم العثور على مبلغ مالي يقدر بنحو 900 ألف ريال مع المقتحم.