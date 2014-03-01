ناصر القصبي يتحول إلى باحث "فقع" على الحدود

تداول مغردون صورة حديثة للفنان ناصر القصبي، وهو مع أحد عناصر حرس الحدود السعودي، في شمال المملكة، قيل إنها أثناء إيقافه وهو يبحث عن فقع "كمأ" خارج الحدود.

ومع هذه المقولة، علق المغردون "إن القصبي عند سؤاله عن سبب قدومه، أجاب بجملته التي اشتهر بها في المسلسل الكوميدي طاش، جاي أتمقنص طال عمرك".

وفي ظل ذلك نفى مصدر لـ"العربية.نت" أنه ضبط وهو خارج الحدود يبحث عن الفقع.

وأوضح أن الصورة المتداولة تعود للفنان القصبي مع أفراد يعملون في قطاع حرس حدود معه كنوع من التذكار أثناء تواجده جوار أحد الهجر على جانب الطريق الدولي عرعر ـ رفحاء، ولم يكن مقترباً من حرم الحدود المحظورة، مستمتعاً بالربيع الذي تحظى به أرض المنطقة الشمالية هذه الأيام.