هارفارد تختار السعودية نورة العمرو لدراسة الدكتوراه

اختارت جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأميركية مؤخراً السعودية الدكتورة نورة العمرو، المتخصصة في مجال الصحة العامة، لتنضم إليها في برنامج لنيل درجة الدكتوراه في تخصص القيادة الصحية، وهو أول برنامج من نوعه في هذا المجال، لتصبح العمرو أول سعودية تستقطبها هارفارد للحصول على درجة الدكتوراه في هذا التخصص.

ويهدف برنامج هارفارد لنيل الدكتوراه في مجال القيادة الصحية إلى صنع قيادات للمؤسسات والمنظمات، التي من شأنها مساعدة الناس على العيش بحياة أفضل وأطول، فلم تمضِ أسابيع قليلة على تكريم الرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية بيل كلينتون للدكتورة العمرو نظير حصولها على جائزة الأبطال الحقيقيين العالمية كأول فائزة في تاريخ الجائزة على مستوى العالم، حتى اختارتها جامعة هارفارد إلى جانب 15 آخرين يمثلون الدفعة الأولى لدرجة الدكتوراه في مجال الصحة العامة بتخصص القيادة الصحية.