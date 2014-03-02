أمير الشرقية.. حاكم إداري برتبة مرشد سياحي

أصبح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، حاكما إدارياً برتبة مرشد سياحي، بعدما استلم رخصته في هذا الشأن من الهيئة العامة للسياحة والآثار.

وسلم رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان، رخصة مرشد سياحي عام، وذلك خلال حفل افتتاح الأحساء الملتقى الثاني للمرشدين السياحيين الذي استضافته الأحساء مؤخرا.

وقد قلد الأمير سلطان، الأمير سعود بدر رخصة الإرشاد السياحي، معبراً عن شكره للأمير سعود على قبلوه الانضمام إلى عضوية المرشدين السياحيين بالمملكة.

وأكد أن تقديم رخصة مرشد سياحي إلى أمير المنطقة الشرقية، جاء تقديرا لجهوده ولدوره الفاعل في التنمية السياحية بالمنطقة والمحافظة، واعتبر ذلك تشريفاً لنشاط الإرشاد السياحي ودعماً للعاملين فيه، كما تمنى أن يكون ذلك حافزاً لمواطني المنطقة للحصول على تراخيص الإرشاد السياحي ليمثلوا الواجهة المشرقة لهذه المنطقة العزيزة.



