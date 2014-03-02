الرياض.. عمالة إثيوبية تسرق سائق تاكسي وتقتله

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العميد ناصر القحطاني أنه بتاريخ 9/4/1435هـ ورد لمركز شرطة الصحافة بلاغ عن وجود شخص متوفى داخل سيارة أجرة نوع كامري (موديل 2013) بأرض فضاء على امتداد طريق الملك خالد".

وأضاف في بيان صحافي، اليوم الأحد، أنه: "بالانتقال للموقع رفق المختصين بالأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ومن خلال المعاينة وجد على مقعد السائق جثة متوفى باكستاني الجنسية 26 سنة يعمل سائق أجرة وشوهد حول عنقه حبل مربوط بالمقعد بالإضافة الى إصابته بخمس طعنات متفرقة بصدره وبطنه وكدمة بمقدمة الرأس كما شوهدت بقع من الدماء على ملابسه".

وأوضح القحطاني أنه بعد ذلك: "كثفت الأجهزة الأمنية بشرطة الرياض من التحريات البحثية وجمع المعلومات، وقد أسفرت الجهود المبذولة من التعرف على الجناة حيث تبين أنهما اثنان من الجنسية الإثيوبية، وبالتحقيق المبدئي معهما اعترفا بالركوب مع سائق أجرة باكستاني الجنسية من حي أم الحمام لغرض إيصالهما لمحافظة الدرعية، وعند وصولهم لمنطقة خالية من العمران قام الأول بإشهار "سكين" على المجني عليه وأجبره على التوقف عندها قام بطعنه عدة طعنات وقام الثاني بربط عنقه بحبل كان بحوزته وسلبا المبالغ التي كانت بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف الجناة وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام".

