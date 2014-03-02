الرياض تحتضن لقاء المغردون الشباب اليوم

بمبادرة من مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية (مسك الخيرية) يقام اليوم الاثنين الملتقى مغردون سعوديون الثاني والذي تنظمه (مسك الخيرية) للعام الثاني على التوالي.

وسيتناول الملتقى هذا العام جوانب مختلفة تعنى بالشباب السعودي المبادر والقادر صناعة الايجابية والعمل بها حيث ستتناول الجلسات التعصب الرياضي في تويتر وكيفية الحد منه وتشجيع الشباب بنبذ التعصب الرياضي بكافة اشكاله ودرء سلبياته من ان تؤثر على مستقبلهم وكما أن استخدام تويتر في التوعية المجتمعية يعتبر جانب من الجوانب الايجابية التي لابد من تسليط الضوء عليها عبر احدى جلسات الملتقى، لأجل بث روح الحماس بين الجهات الحكومية والأهلية لتفعيل هذا الجانب عبر تويتر.

وسيخصص ملتقى هذا العام جلسة لعدد من المشاريع السعودية الشابة سخرت تويتر للترويج لمنتجاتها بالاضافة لجلسة خاصة للناشئة و إن التجارب والخبرات التي ستطرح عبر الملتقى هذا العام من الدلائل الواضحة والجلية على أن الشباب السعودي شباب فاعل ومؤثر بطريقة ايجابية وقادر على النجاح وهذا ليس بمستغرب على شبابنا فهم في كل المحافل يأخذون قصب السبق ويحصدون النجاح كما أنهم تميزوا بالاستفادة بشكل الصحيح من التقدم التكنولوجي وبالذات في مواقع التواصل الاجتماعي مما عزز انتمائهم الوطني وإحساسهم بواجباتهم تجاه دينهم وقيادتهم.