أمير مكة يدشن غداً انطلاق تجربة صفارات الإنذار بجدة

‫يدشن الأمير مشعل بن عبدالله بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، ظهر غد مشروع صافرات الإنذار في نطاق محافظة جدة، ومركز ثول، حيث يأتي ذلك ضمن مشروع تركيب صافرات الإنذار الذي أنهى مشروعه الدفاع المدني بما يزيد عن 290 صافرة، ويعمل على تجربته غدا ابتداء من الساعة الخامسة عصرا، وتستمر تجربته لمدة تتراوح من 10ـــ 15 دقيقة وذلك بهدف اختبار فعالية نظام الإنذار والتحقق من كفاءة الصوت ونطاق التغطية والتعريف بمدلولاتها في حالات الطوارئ.

ويسبق التجربة توجيه رسالة صوتية باللغتين العربية والإنجليزية تفيد أن هذا الإنذار يتم بغرض التجربة فقط ولا يوجد ما يدعو المواطنين والمقيمين مغادرة منازلهم أو أماكن عملهم.