تغريم طبيبين بـ 50 ألف ريال وأخصائي بـ 3 آلاف ريال

غرّمت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تطبيبين بـ 50 ألف ريال، وأخصائي مختبر بـ 3 آلا ريال. وقالت الوزارة في بيان صحافي لها إن لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بمحافظة جدة قررت تغريم استشاري طب نفسي بمبلغ 25 ألف ريال، لعدم وجود دواء خاضع للرقابة بالعيادة، وعدم وجود أصل التراخيص بها، ووجود أسماء مرضى مراجعين وأرقام ملفات ولكن بدون بيانات تفيد معلومات وافية عنهم.

وأضاف البيان: "لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بمحافظة الطائف قررت تغريم طبيب في المحافظة بـ 25 ألف ريال، وذلك لوجود غرفة مناظير وأشعة دون وجود ترخيص إضافي بذلك وكذلك عدم الالتزام ببروتوكول مكافحة العدوى من ناحية التخلص من الحقن بالطريقة الصحيحة ووجود ممرضة تعمل في العيادة بدون ترخيص مزاولة المهنة".

وأشار إلى أن لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية بالمنطقة الشرقية قامت بمعاقبة أخصائي مختبر في مستوصف خاص بغرامة مالية قدرها (3000) ريال وذلك لوجود بعض المحاليل منتهية الصلاحية، وعدم وجود فني مختبر للعمل بمختبر المستوصف.

