عقود جديدة للحرمين تتواكب مع المشاريع الحديثة

وقع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس عقوداً جديدة لمشاريع التشغيل والصيانة والنظافة والسقيا والخدمات للمسجدين الحرام والنبوي مع مجموعة بن لادن السعودية، قطاع التشغيل والصيانة إحدى الشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال، ومثلها في توقيع العقد رئيس مجلس إدارة المجموعة المهندس بكر بن محمد بن لادن، وبحضور نائبه المهندس يحيى بن محمد بن لادن.

وشملت بنود العقود ما يتواكب مع التوسعات الكبيرة والحديثة التي تشهدها مشاريع الحرمين الشريفين، وأن يراعى خلال العمل بها تطبيق أعلى معايير الجودة واستخدام أحدث الأنظمة والمعدات والخبرات العالمية، وذلك لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين في جعل قبلة المسلمين منارة عظيمة للإسلام في تقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصديه من حجاج وعُمَّار وزائرين.