أكثر من 200 مليون ريال لمشاريع الحدائق بمكة

أنهت أمانة العاصمة المقدسة العمل في عدد من المشاريع الجديدة والمتعلقة بإنشاء الحدائق العامة والساحات البلدية والملاعب وممرات المشاة، حيث تولي الأمانة اهتماماً كبيراً بمشاريع تنفيذ الحدائق والملاعب والساحات العامة وزيادة الرقعة الخضراء وقد أنفقت الملايين من أجل ذلك سواء في مرحلة التنفيذ أو في مراحل التشغيل والصيانة.

وأوضح المهندس مدير عام الحدائق والمرافق العامة هشام شلي أن الأمانة قامت أخيراً بتنفيذ العديد من مشاريع الحدائق والملاعب والساحات العامة وممرات المشاة في مختلف الأحياء والمخططات السكنية، وتم الانتهاء من معظم تلك المشاريع.

في حين لا يزال العمل جاريا في بعضها، وجميع هذه الحدائق تشتمل على ملاعب رياضية وملاعب للأطفال وأعمدة تجميلية وكراسي جلوس وغير ذلك، وقد بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي نفذتها الأمانة وتنفذها حالياً في مجال الحدائق أكثر من 200 مليون ريال، وشملت إنشاء الحدائق والملاعب والساحات وممرات المشي بمساحات مختلفة وفي أحياء شمال وشرق وجنوب وغرب مكة المكرمة.