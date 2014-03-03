القبض على 3 مواطنين سطوا بالسلاح على محال تجارية

تمكنت شرطة محافظة راس تنورة من القبض على ثلاثة مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر، لقاء قيامهم بالسطو المسلح على عدد من المحال التجارية بمحافظة راس تنورة وتمكن الجناة من الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة بعد تهديد محاسبي تلك المحال بالسلاح الأبيض والمسدس ومن ثم الهروب لوجهة غير معلومة.

وأوضح بيان من الشرطة: "جاء ضبط المتهمين بعد تحريات وتحقيقات موسعة أجريت من قبل فريق العمل المخصص لتلك القضايا بشرطة محافظة راس تنورة منذ تلقي بلاغات وقوع تلك الحالات. حيث شرع فريق العمل المختص بضبط الإفادات اللازمة وإجراء التحريات الموسعة في القضايا وحصر الاشتباه بعدد من المتهمين".

وأضاف: "وأدت التحريات إلى التوصل إلى الجناة والكشف عن هويتهم والقبض عليهم وقد ثبت بالفعل تورطهم في السطو على أربعة محال تجارية في مواقع متفاوتة بالمحافظة، وجرى إيقاف اثنين من المتهمين وإحالتهما رفق ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام فيما تم إحالة الثالث لدار الملاحظة الاجتماعية بحكم الاختصاص".





