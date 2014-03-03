المحكمة تسجن متهماً جمع تبرعات في حسابه الشخصي

عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم الاثنين، متهماً - أدين بجمع تبرعات في حسابه البنكي الشخصي بعد أن تلقاها لصالح المؤسسة التي يديرها، ثم تحويل تلك الأموال إلى حساب المؤسسة ذاتها في بعض الدول - بالسجن لمدة عام وتغريمه 5 آلاف ريال ومنعه من السفر لمدة عامين.

وقالت المحكمة في بيان لها إن: "المتهم أدين لمخالفته مقتضى الأمر السامي رقم : أ/1 وتاريخ: 6/1/1425هـ وتجاوزه له بإيداعه تبرعات مالية في حسابه الشخصي وحسابات شخصية لبعض المتطوعين بعد أن تلقاها لصالح المؤسسة التي يديرها, ثم قيامه بتحويل الأموال إلى حساب المؤسسة ذاتها في بعض الدول، معللاً تجاوزه هذا بسبب توقف التحويل من حساب المؤسسة في الداخل إلى حسابها في الخارج بعد أحداث سبتمبر, ومخالفته أيضاً مقتضى المادة (39) من نظام العمل بتشغيله في المؤسسة التي يديرها بعض العمالة الأجنبية ممن ليسوا على كفالتها.

وقرر القاضي إدانة المتهم والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر مع مصادرة الحاسب الآلي والأسطوانة الليزرية المضبوطة المحتوية على ما هو محظور وغرامة مالية 5 آلاف ريال تؤول إلى صندوق تنمية الموارد البشرية، استناداً إلى المادتين (233) و(242) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ ومنعه من السفر مدة سنتين تبدأ بعد خروجه من السجن، استناداً إلى المادة السادسة الفقرة الثانية من نظام وثائق السفر.