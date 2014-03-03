أمير مكة يرأس اجتماع مجلس المنطقة في دورته الأولى

رأس أمير مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله، رئيس مجلس المنطقة، اجتماع مجلس المنطقة في جلسته الأولى من الدورة الأولى للعام 1435/1436هـ اليوم الاثنين، حيث استهلت الجلسة بكلمة لسموه منوهاً فيها بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشـريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله من جهود لكافة أرجاء هذا الوطن الغالي.

وقال سموه إن القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، تعمل على تقديم كافة الجهود والخدمات التي من شأنها رفع المستوى المعيشي وكافة سبل الحياة الكريمة للمواطن السعودي وبناء الإنسان وتنمية المكان في كافة مناطق المملكة.

ورفع سموه باسمه وباسم كافة أهالي مكة المكرمة خالص والشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي العهد الأمين وإلى سمو النائب الثاني على الرعاية الكريمة والعمل الدؤوب لخدمة الإسلام والمسلمين والحرص على تحقيق التضامن الإسلامي وخدمة القضايا، وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي الثاني (العالم الإسلامي.. المشكلات والحلول)، والذي كان برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين.