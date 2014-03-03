تقسيط سروال

ما أكثر الإعلانات التي تصل إلى أسماعنا وأعيننا يوميا..وكل إعلان يحاول صاحبه (صاحب البضاعة) أن يثبت للمتلقي أنه الأول والأنعم والأجود والأقوى..وكثيرا ما سمعنا عن غترة فلان..وشماغ فلان..وطاقية فلان..وسروال فلان..ولأن الجودة يتبعها السعر طبعا الذي يجب أن يوفر مقابل تلك الخدمة التي يقدمها لك التاجر..ويا للعجب..ترتفع وترتفع أسعار (الغتر والشمغ) إلا السروال والحمد لله فلا زال سعره معقولا..هذا هو السروال الذي أعرفه أنا..وربما كانت هناك سراويل لا أعرفها..كسروال فلان..وسروال النخبة..وسروال الصفوة..وسروال القمة..وسروال النحاف والسمان..وهكذا..

لكن الغترة والشماغ أمرهما غريب..وأساليب الإعلان عنهما مختلفة وغريبة..وأحيانا غبية..ولقد سألت عن شماغ فلان فوجدته في حدود الثلاثمئة ريال..وزمان «كانت الثلاثمئة ريال شيء»..فكرت! هل سيقودنا هذا الإعلان يوما ما وهذه النوعية من الشمغ والغتر إلى ابتداع فكرة غترة بالتقسيط لا تحتاج إلى كفيل ودفعة أولى ميسرة؟!

• يا جماعة..خافوا الله..وبعدين السروال رخيص أو غالي ما أحد شايفه..ولا أعتقد أنه في يوم من الأيام سترتفع أسعار السراويل أسوة بالشمغ والغتر لتكون أيضا تحت عبارة..الآن..ولأول مرة..وبدون دفعة أولى..وبأقساط شهرية ميسرة..وبدون كفيل..يمكن شراء سروال فلان..الكمية محدودة..وفترة البيع محدودة.

ورزقي على الله

نقلاً عن صحيفة "مكة"

